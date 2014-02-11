Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора XD-RangeSwitch.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в синий или оранжевый цвета, а теней в голубой или жёлтый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора XD-RangeSwitch.mq5.





Рис.1. Индикатор BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF