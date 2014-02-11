Ставь лайки и следи за новостями
BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора XD-RangeSwitch.
В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в синий или оранжевый цвета, а теней в голубой или жёлтый соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора XD-RangeSwitch.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF
Торговая система с использованием семафорного сигнального индикатора XD-RangeSwitch.ZigZagOnParabolic_HTF_Levels
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZagOnParabolic_HTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага GannZIGZAG_HTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.iMirror
Индикатор iMirror отображает цену, отзеркаленную сверху вниз. При наведении курсора мыши на индикатор, он приобретает цвет графика, а график затеняется. При щелчке по индикатору, он остается на переднем плане до нового щелчка.