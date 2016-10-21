コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
763
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形はXD-RangeSwitch指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は青や橙色、髭は水色や黄色に塗られています。

この指標の操作はコンパイルされたXD-RangeSwitch.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2275

Exp_XD-RangeSwitch Exp_XD-RangeSwitch

XD-RangeSwitchセマフォシグナル指標に基づいた取引システム

XD-RangeSwitch_HTF XD-RangeSwitch_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXD-RangeSwitch指標

VolatilityPivot VolatilityPivot

NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)として実装されたトレンド指標

Exp_VolatilityPivot Exp_VolatilityPivot

VolatilityPivot NRTR 指標を使う取引システム