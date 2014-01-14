XD-RangeSwitch

Autor original:

vic2008

Indicador de tendencia. El cambio de tendencia se calcula por la cantidad de velas establecidas en los parámetros de entrada del indicador. Se puede utilizar para ajustar los niveles de stop. El indicador se ha calculado para gráficas H2 fijando el parámetro de entrada N=4.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 02.09.2010.