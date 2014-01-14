CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XD-RangeSwitch - indicador para MetaTrader 5

vic2008 | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1113
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor original:

vic2008

Indicador de tendencia. El cambio de tendencia se calcula por la cantidad de velas establecidas en los parámetros de entrada del indicador. Se puede utilizar para ajustar los niveles de stop. El indicador se ha calculado para gráficas H2 fijando el parámetro de entrada N=4.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 02.09.2010.

XD-RangeSwitch

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/688

NonLagDot NonLagDot

Nonlagdot es el indicador de la oferta y la demanda que calcula una posible tendencia teniendo en cuenta las fuerzas que dominan el mercado.

Percentage Crossover Channel Percentage Crossover Channel

Canal basado en la desviación porcentual de precios a partir del valor anterior de la línea media del canal.

FiboCandles FiboCandles

El indicador muestra velas coloreadas dependiendo de la tendencia actual y teniendo en cuenta los niveles de corrección de Fibonacci, también da alertas o avisos sonoros en caso de un cambio de tendencia.

RSI Strike (Marcas RSI) RSI Strike (Marcas RSI)

El indicador muestra los puntos de cruce de indicadores RSI (Índice de Fuerza Relativa) para diversos periodos.