GannZIGZAG_HTF_Levels - indicador para MetaTrader 5
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag GannZIGZAG_HTF con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.
Para que el asesor funcione, es imprescindible que los archivos compilados GannZIGZAG_MTF.mq5 y GannZIGZAG.mq5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador GannZIGZAG_HTF_Levels
