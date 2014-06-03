CodeBaseSecciones
GannZIGZAG_HTF_Levels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag GannZIGZAG_HTF con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.

Para que el asesor funcione, es imprescindible que los archivos compilados GannZIGZAG_MTF.mq5 y GannZIGZAG.mq5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador GannZIGZAG_HTF_Levels

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2272

