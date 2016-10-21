無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_XD-RangeSwitch - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 719
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
XD-RangeSwitchセマフォシグナル指標に基づいた取引システム。
取引の決定は、取引の方向と同じまたは反対方向の色のついた矢印が発生した際になされます。
input Mode Direct=FalshDirect; // 取引方向
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.
このエキスパートアドバイザーはコンパイルされたXD-RangeSwitch.ex5指標を使用します。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2013のEURUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2274
