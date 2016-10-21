XD-RangeSwitchセマフォシグナル指標に基づいた取引システム。



取引の決定は、取引の方向と同じまたは反対方向の色のついた矢印が発生した際になされます。

input Mode Direct=FalshDirect;

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.

このエキスパートアドバイザーはコンパイルされたXD-RangeSwitch.ex5指標を使用します。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1 チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のEURUSDのテスト結果：





図2 検証結果のチャート