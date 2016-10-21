コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_XD-RangeSwitch - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
719
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
xd-rangeswitch.mq5 (9.31 KB) ビュー
exp_xd-rangeswitch.mq5 (7.1 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

XD-RangeSwitchセマフォシグナル指標に基づいた取引システム。

取引の決定は、取引の方向と同じまたは反対方向の色のついた矢印が発生した際になされます。

input Mode   Direct=FalshDirect;  // 取引方向

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.

このエキスパートアドバイザーはコンパイルされたXD-RangeSwitch.ex5指標を使用します。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2274

XD-RangeSwitch_HTF XD-RangeSwitch_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXD-RangeSwitch指標

GannZIGZAG_HTF_Levels GannZIGZAG_HTF_Levels

ジグザグが計算される時間軸の指定が可能な、 GannZIGZAG_HTFの最後の上部に構築された支持/抵抗レベルのセット

BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF

この指標はXD-RangeSwitch指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。

VolatilityPivot VolatilityPivot

NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)として実装されたトレンド指標