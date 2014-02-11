Ставь лайки и следи за новостями
Exp_XD-RangeSwitch - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2576
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Торговая система с использованием семафорного сигнального индикатора XD-RangeSwitch.
Решение о совершении сделок принимается в моменты появления цветных стрелок, направление которых может совпадать или быть противоположным направлению сделок:
input Mode Direct=FalshDirect; // Направление торговли
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке: TradeAlgorithms.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XD-RangeSwitch.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на EURUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZagOnParabolic_HTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.XD-RangeSwitch_HTF
Индикатор XD-RangeSwitch с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора XD-RangeSwitch.GannZIGZAG_HTF_Levels
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага GannZIGZAG_HTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.