Торговая система с использованием семафорного сигнального индикатора XD-RangeSwitch.



Решение о совершении сделок принимается в моменты появления цветных стрелок, направление которых может совпадать или быть противоположным направлению сделок:

input Mode Direct=FalshDirect;

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке: TradeAlgorithms.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XD-RangeSwitch.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на EURUSD H4:





Рис. 2. График результатов тестирования