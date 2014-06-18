请观看如何免费下载自动交易
Exp_XD-RangeSwitch - MetaTrader 5EA
一款使用 XD-RangeSwitch 信号量指标的交易系统。
当彩色信号出现，如果它的方向与成交方向一致，则可做出交易决定。
input Mode Direct=FalshDirect; // 交易方向
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
此 EA 需要编译的指标文件 XD-RangeSwitch.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1 在图表中的历史成交实例。
测试结果 2013 品种 EURUSD H4:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2274
XD-RangeSwitch_HTF
此 XD-RangeSwitch 指标在输入参数中有时间帧选项。GannZIGZAG_HTF_Levels
基于 GannZIGZAG_HTF 最后顶点构建的一组支撑与压力级别，ZigZag 的时间帧可以选择。
BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF
此指标基于 XD-RangeSwitch 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。VolatilityPivot
此趋势指标作为 NRTR (Nick Rypock 尾随反向)。