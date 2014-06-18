一款使用 XD-RangeSwitch 信号量指标的交易系统。



当彩色信号出现，如果它的方向与成交方向一致，则可做出交易决定。

input Mode Direct=FalshDirect;

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。

此 EA 需要编译的指标文件 XD-RangeSwitch.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 EURUSD H4:





图例 2. 测试结果图表