Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_XD-RangeSwitch - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1008
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um sistema de negociação que usa como sinal o indicador XD-RangeSwitch.
As decisões de negociação acontecem quando a seta colorida aparece, na mesma direção dos negócios ou o contrário.
input Mode Direct=FalshDirect; // Direção do Trade
Nota-se que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar os Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.
O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicator XD-RangeSwitch.ex5. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1 Histórico de negociação no gráfico.
Resultado do Teste para 2013 no EURUSD/H4:
Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2274
Indicador XD-RangeSwitch com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.GannZIGZAG_HTF_Levels
Um conjunto de níveis suporte e resistência plotados nos últimos topos e fundos dos sinais do GannZIGZAG_HTF com a opção de determinar o timeframe para calcular o zigzag.
O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos. As cores dos retângulos são preenchidas de acordo com os valores do indicador XD-RangeSwitch.VolatilityPivot
Indicador de tendência NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).