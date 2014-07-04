CodeBaseSeções
Experts

Exp_XD-RangeSwitch - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1008
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.2 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
xd-rangeswitch.mq5 (9.31 KB) visualização
exp_xd-rangeswitch.mq5 (7.1 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação que usa como sinal o indicador XD-RangeSwitch.

As decisões de negociação acontecem quando a seta colorida aparece, na mesma direção dos negócios ou o contrário.

input Mode   Direct=FalshDirect;  // Direção do Trade

Nota-se que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar os Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicator XD-RangeSwitch.ex5. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1 Histórico de negociação no gráfico.

Resultado do Teste para 2013 no EURUSD/H4:

Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2274

