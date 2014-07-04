Um sistema de negociação que usa como sinal o indicador XD-RangeSwitch.



As decisões de negociação acontecem quando a seta colorida aparece, na mesma direção dos negócios ou o contrário.

input Mode Direct=FalshDirect;

Nota-se que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar os Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: TradeAlgorithms.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicator XD-RangeSwitch.ex5. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1 Histórico de negociação no gráfico.

Resultado do Teste para 2013 no EURUSD/H4:

Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes