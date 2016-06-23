Ein Handelssystem das den XD-RangeSwitch Signalindikator verwendet.



Handelsentscheidungen werden beim Auftreten farbiger Pfeile getroffen, wenn ihre Richtung in die selbe Richtung der Trades oder in die gegensätzliche gehen.

input Mode Direct=FalshDirect;

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Der Indikator braucht die compilierte XD-RangeSwitch.ex5 Indikatordatei. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für EURUSD H4:





Abbildung 2. Chart der Testergebnisse