Exp_XD-RangeSwitch - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ein Handelssystem das den XD-RangeSwitch Signalindikator verwendet.

Handelsentscheidungen werden beim Auftreten farbiger Pfeile getroffen, wenn ihre Richtung in die selbe Richtung der Trades oder in die gegensätzliche gehen.

input Mode   Direct=FalshDirect;  // Trade Richtung

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Der Indikator braucht die compilierte XD-RangeSwitch.ex5 Indikatordatei. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnisse für 2013 für EURUSD H4:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

XD-RangeSwitch_HTF XD-RangeSwitch_HTF

Der XD-RangeSwitch Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

GannZIGZAG_HTF_Levels GannZIGZAG_HTF_Levels

Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf den letzten Spitzen des GannZIGZAG_HTF mit der Option der Festlegung des TimeFrames auf dem der zigzag berechnet werden soll.

BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF BackgroundСandle_XD-RangeSwitch_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Werten des XD-RangeSwitch Indikators.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Trendindikator ausgeführt als NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).