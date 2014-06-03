CodeBaseSecciones
Clase Cdonchian - librería para MetaTrader 5

Ekaterina Hinkel
Visualizaciones:
971
Ranking:
(50)
Publicado:
Actualizado:
Se utiliza la idea del canal Donchian clásico.

La clase se ha optimizado según la velocidad, dado que en lugar de 2 ciclos for, se ejecuta 1 ciclo while.

Para que el ejemplar de la clase funcione es necesario: 

  • Rellenar las matrices: double in_masH[], double in_masL[];
  • Establecer los valores de las variables: int in_period (cantidad de barras en el periodo), int in_size (tamaño de las matrices);
  • Ejecutar el procedimiento ini() para la inicialización de las matrices;
  • Ejecutar el procedimiento void main(), que forma 2 matrices (canales): double out_massH[],double out_massL[],

Un ejemplo del uso de la clase se encuentra en el indicador Donchian.mq5

Canal Donchian

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2271

