Clase Cdonchian - librería para MetaTrader 5
Se utiliza la idea del canal Donchian clásico.
La clase se ha optimizado según la velocidad, dado que en lugar de 2 ciclos for, se ejecuta 1 ciclo while.
Para que el ejemplar de la clase funcione es necesario:
- Rellenar las matrices: double in_masH[], double in_masL[];
- Establecer los valores de las variables: int in_period (cantidad de barras en el periodo), int in_size (tamaño de las matrices);
- Ejecutar el procedimiento ini() para la inicialización de las matrices;
- Ejecutar el procedimiento void main(), que forma 2 matrices (canales): double out_massH[],double out_massL[],
Un ejemplo del uso de la clase se encuentra en el indicador Donchian.mq5
