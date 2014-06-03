Se utiliza la idea del canal Donchian clásico.



La clase se ha optimizado según la velocidad, dado que en lugar de 2 ciclos for, se ejecuta 1 ciclo while.

Para que el ejemplar de la clase funcione es necesario:

Rellenar las matrices: double in_masH[], double in_masL[];

Establecer los valores de las variables: int in_period (cantidad de barras en el periodo), int in_size (tamaño de las matrices);

Ejecutar el procedimiento ini() para la inicialización de las matrices;

Ejecutar el procedimiento void main(), que forma 2 matrices (canales): double out_massH[],double out_massL[],

Un ejemplo del uso de la clase se encuentra en el indicador Donchian.mq5