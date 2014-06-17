使用经典 Donchian 通道的思路。



这个类对速度进行了优化, 例如，用一重循环替代了两重循环。

这个类样本需要如下:

填充数组: double in_masH[], double in_masL[];

设置变量数值: int in_period (周期的柱线数), int in_size (数组大小);

执行过程 ini() 来初始化数组;

执行过程 void main(), 形成 2 个数组 (通道): double out_massH[],double out_massL[],

使用类的例子在指标文件 Donchian.mq5 中找到。



