使用经典 Donchian 通道的思路。
这个类对速度进行了优化, 例如，用一重循环替代了两重循环。
这个类样本需要如下:
- 填充数组: double in_masH[], double in_masL[];
- 设置变量数值: int in_period (周期的柱线数), int in_size (数组大小);
- 执行过程 ini() 来初始化数组;
- 执行过程 void main(), 形成 2 个数组 (通道): double out_massH[],double out_massL[],
使用类的例子在指标文件 Donchian.mq5 中找到。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2271
