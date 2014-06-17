代码库部分
CDonchian 类 - MetaTrader 5程序库

使用经典 Donchian 通道的思路。

这个类对速度进行了优化, 例如，用一重循环替代了两重循环。

这个类样本需要如下: 

  • 填充数组: double in_masH[], double in_masL[];
  • 设置变量数值: int in_period (周期的柱线数), int in_size (数组大小);
  • 执行过程 ini() 来初始化数组;
  • 执行过程 void main(), 形成 2 个数组 (通道): double out_massH[],double out_massL[],

使用类的例子在指标文件 Donchian.mq5 中找到。

Donchian 通道

FisherCGOscillator_Signal FisherCGOscillator_Signal

此 FisherCGOscillator_Signal 指标显示确定时间帧的 FisherCGOscillator 指标的活动趋势信息。

TrendRSI_v1 TrendRSI_v1

此 RSI 振荡器带有两条信号线。

GannZIGZAG_HTF_Levels GannZIGZAG_HTF_Levels

基于 GannZIGZAG_HTF 最后顶点构建的一组支撑与压力级别，ZigZag 的时间帧可以选择。

XD-RangeSwitch_HTF XD-RangeSwitch_HTF

此 XD-RangeSwitch 指标在输入参数中有时间帧选项。