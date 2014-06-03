El indicador FisherCGOscillator_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador FisherCGOscillator con un marco temporal fijado.



Como fuente de la señal actúa la posición mutua de la línea principal y la línea de señal del indicador original. Si la línea principal es más alta que la de señal, entonces el color será celeste y la tendencia creciente, y si es más baja, el color será naranja y la tendencia decreciente. Si las líneas se funden, el color será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador FisherCGOscillator.mq5.

Figura 1. Indicador FisherCGOscillator_Signal