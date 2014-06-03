Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FisherCGOscillator_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1009
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador FisherCGOscillator_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador FisherCGOscillator con un marco temporal fijado.
Como fuente de la señal actúa la posición mutua de la línea principal y la línea de señal del indicador original. Si la línea principal es más alta que la de señal, entonces el color será celeste y la tendencia creciente, y si es más baja, el color será naranja y la tendencia decreciente. Si las líneas se funden, el color será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador FisherCGOscillator.mq5.
Figura 1. Indicador FisherCGOscillator_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2264
Oscilador RSI con dos líneas de señal.ZigZagPointer
Otra interpretación del indicador ZigZag.
Se utiliza la idea del canal Donchian clásico.GannZIGZAG_HTF_Levels
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag GannZIGZAG_HTF, con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.