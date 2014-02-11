Ставь лайки и следи за новостями
Класс Cdonchian - библиотека для MetaTrader 5
2175
Используется идея классического канала Donchian.
Класс оптимизирован по скорости, т. к. вместо 2 циклов for, выполняется 1 цикл while.
Для работы экземпляра класса необходимо:
- Заполнить массивы: double in_masH[], double in_masL[];
- Задать значения переменных: int in_period (количество баров в периоде), int in_size (размер массивов);
- Выполнить процедуру ini() для инициализации массивов;
- Выполнить процедуру void main(), которая формирует 2 массива (канала): double out_massH[],double out_massL[],
Пример использования класса находится в индикаторе Donchian.mq5
Индикатор iMirror отображает цену, отзеркаленную сверху вниз. При наведении курсора мыши на индикатор, он приобретает цвет графика, а график затеняется. При щелчке по индикатору, он остается на переднем плане до нового щелчка.GannZIGZAG_HTF_Levels
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага GannZIGZAG_HTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.
Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов MFI на одном ценовом графике финансового инструмента.MFI_HTF
Осциллятор MFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.