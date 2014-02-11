Индикатор iMirror отображает цену, отзеркаленную сверху вниз. При наведении курсора мыши на индикатор, он приобретает цвет графика, а график затеняется. При щелчке по индикатору, он остается на переднем плане до нового щелчка.

Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага GannZIGZAG_HTF с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.