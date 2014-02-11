CodeBaseРазделы
Класс Cdonchian - библиотека для MetaTrader 5

Используется идея классического канала Donchian.

Класс оптимизирован по скорости, т. к. вместо 2 циклов for, выполняется 1 цикл while.

Для работы экземпляра класса необходимо: 

  • Заполнить массивы: double in_masH[], double in_masL[];
  • Задать значения переменных: int in_period (количество баров в периоде), int in_size (размер массивов);
  • Выполнить процедуру ini() для инициализации массивов;
  • Выполнить процедуру void main(), которая формирует 2 массива (канала): double out_massH[],double out_massL[],

Пример использования класса находится в индикаторе Donchian.mq5

Канал Donchian

