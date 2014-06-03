Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrendRSI_v1 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
Oscilador RSI con dos líneas de señal.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint FastMAPeriod=9; input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; input uint SlowMAPeriod=45; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 18.09.2007.
Figura 1. Indicador TrendRSI_v1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2262
