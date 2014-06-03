CodeBaseSecciones
Indicadores

TrendRSI_v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1119
Ranking:
(39)
Publicado:
Actualizado:
trendrsi_v1.mq5 (8.97 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

Oscilador RSI con dos líneas de señal.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input uint                 RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
input uint                 FastMAPeriod=9;
input  ENUM_MA_METHOD      FastMAType=MODE_EMA;
input uint                 SlowMAPeriod=45;
input  ENUM_MA_METHOD      SlowMAType=MODE_EMA;
input int                  Shift=0;           // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 18.09.2007.

Figura 1. Indicador TrendRSI_v1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2262

