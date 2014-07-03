Participe de nossa página de fãs
Usa a idéia a partir do clássico canal Donchian.
A classe é otimizado pela velocidade, ou seja, em vez de 2 (dois) por looping, 1 (um) enquanto o loop é executado.
A amostra da classe requer o seguinte:
- Preencher as arrays: double in_masH[], double in_masL[];
- Definir os valores das variáveis: int in_period (número de barra no período), int in_size (tamanho das arrays);
- Realizar o procedimento ini() para inicializar as arrays;
- Execute o procedimento void main(), que forma duas arrays (canais): double out_massH[],double out_massL[].
Um exemplo de uso desta classe está disponível no indicador Donchian.mq5
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2271
