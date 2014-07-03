CodeBaseSeções
Bibliotecas

CDonchian class - biblioteca para MetaTrader 5

Ekaterina Hinkel
Visualizações:
1266
Avaliação:
(50)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
cdonchian.mqh (3.08 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
donchian.mq5 (2.78 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Usa a idéia a partir do clássico canal Donchian.

A classe é otimizado pela velocidade, ou seja, em vez de 2 (dois) por looping, 1 (um) enquanto o loop é executado.

A amostra da classe requer o seguinte:

  • Preencher as arrays: double in_masH[], double in_masL[];
  • Definir os valores das variáveis: int in_period (número de barra no período), int in_size (tamanho das arrays);
  • Realizar o procedimento ini() para inicializar as arrays;
  • Execute o procedimento void main(), que forma duas arrays (canais): double out_massH[],double out_massL[].

Um exemplo de uso desta classe está disponível no indicador Donchian.mq5

Canal Donchian

