Usa a idéia a partir do clássico canal Donchian.

A classe é otimizado pela velocidade, ou seja, em vez de 2 (dois) por looping, 1 (um) enquanto o loop é executado.

A amostra da classe requer o seguinte:

Preencher as arrays: double in_masH[], double in_masL[];

Definir os valores das variáveis: int in_period (número de barra no período), int in_size (tamanho das arrays);

Realizar o procedimento ini() para inicializar as arrays;

Execute o procedimento void main(), que forma duas arrays (canais): double out_massH[],double out_massL[].

Um exemplo de uso desta classe está disponível no indicador Donchian.mq5