CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Bibliotheken

CDonchian class - Bibliothek für den MetaTrader 5

Ekaterina Hinkel | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
806
Rating:
(50)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
cdonchian.mqh (3.08 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
donchian.mq5 (2.78 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Verwendet die Idee des klassischen Donchian channel.

Die Klasse wurde auf Geschwindigkeit hin optimiert, d. h.. statt 2 Schleifen wird nur 1 Schleife ausgeführt.

Das Beispiel für die Klasse erfordert folgendes: 

  • Füllen der Arrays: double in_masH[], double in_masL[];
  • Setzen der Variable-Werte: int in_period (Anzahl von Balken in der Periode), int in_size (Größe der Aarrays);
  • Ausführen der Prozedur ini() um die Arrays zu initialisieren;
  • Ausführen der Prozedur void main(), die 2 arrays (channels) bildet: double out_massH[],double out_massL[],

Ein Beispiel für die Verwendung der Klasse befindet sich im Indikator Donchian.mq5

Donchian Channel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2271

FisherCGOscillator_Signal FisherCGOscillator_Signal

Der FisherCGOscillator_Signal Indikator zeigt Informationen zum aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des FisherCGOscillator Indikator mit einem fixen TimeFrame.

TrendRSI_v1 TrendRSI_v1

RSI Oszillator mit zwei Signallinien.

GannZIGZAG_HTF_Levels GannZIGZAG_HTF_Levels

Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf den letzten Spitzen des GannZIGZAG_HTF mit der Option der Festlegung des TimeFrames auf dem der zigzag berechnet werden soll.

XD-RangeSwitch_HTF XD-RangeSwitch_HTF

Der XD-RangeSwitch Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.