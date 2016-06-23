Verwendet die Idee des klassischen Donchian channel.



Die Klasse wurde auf Geschwindigkeit hin optimiert, d. h.. statt 2 Schleifen wird nur 1 Schleife ausgeführt.

Das Beispiel für die Klasse erfordert folgendes:

Füllen der Arrays: double in_masH[], double in_masL[];

Setzen der Variable-Werte: int in_period (Anzahl von Balken in der Periode), int in_size (Größe der Aarrays);

Ausführen der Prozedur ini() um die Arrays zu initialisieren;

Ausführen der Prozedur void main(), die 2 arrays (channels) bildet: double out_massH[],double out_massL[],

Ein Beispiel für die Verwendung der Klasse befindet sich im Indikator Donchian.mq5



