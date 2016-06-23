und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CDonchian class - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 806
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Verwendet die Idee des klassischen Donchian channel.
Die Klasse wurde auf Geschwindigkeit hin optimiert, d. h.. statt 2 Schleifen wird nur 1 Schleife ausgeführt.
Das Beispiel für die Klasse erfordert folgendes:
- Füllen der Arrays: double in_masH[], double in_masL[];
- Setzen der Variable-Werte: int in_period (Anzahl von Balken in der Periode), int in_size (Größe der Aarrays);
- Ausführen der Prozedur ini() um die Arrays zu initialisieren;
- Ausführen der Prozedur void main(), die 2 arrays (channels) bildet: double out_massH[],double out_massL[],
Ein Beispiel für die Verwendung der Klasse befindet sich im Indikator Donchian.mq5
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2271
Der FisherCGOscillator_Signal Indikator zeigt Informationen zum aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des FisherCGOscillator Indikator mit einem fixen TimeFrame.TrendRSI_v1
RSI Oszillator mit zwei Signallinien.
Eine Menge von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf den letzten Spitzen des GannZIGZAG_HTF mit der Option der Festlegung des TimeFrames auf dem der zigzag berechnet werden soll.XD-RangeSwitch_HTF
Der XD-RangeSwitch Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.