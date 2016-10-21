古典的なドンチャンチャンネルのアイデアが使用されます。



クラスは速度によって最適化されています。つまり、2つのforループの代わりに1つのwhileループが実行され舞うｓ。

クラスのサンプルでは、次のものが必要です。

配列に書き込む：double in_masH[], double in_masL[];

変数値を設定する：int in_period (number of bars in the period), int in_size (size of arrays);

ini() 関数を実行して配列を初期化する

void main() を実行して double out_massH[] と double out_massL[] の2つの配列（チャンネル）を形成する

クラス使用例はDonchian.mq5指標でみられます。



