Ekaterina Hinkel
777
(50)
古典的なドンチャンチャンネルのアイデアが使用されます。

クラスは速度によって最適化されています。つまり、2つのforループの代わりに1つのwhileループが実行され舞うｓ。

クラスのサンプルでは、次のものが必要です。 

  • 配列に書き込む：double in_masH[], double in_masL[];
  • 変数値を設定する：int in_period (number of bars in the period), int in_size (size of arrays);
  • ini() 関数を実行して配列を初期化する
  • void main() を実行して double out_massH[] と double out_massL[] の2つの配列（チャンネル）を形成する

クラス使用例はDonchian.mq5指標でみられます。

ドンチャンチャンネル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2271

