古典的なドンチャンチャンネルのアイデアが使用されます。
クラスは速度によって最適化されています。つまり、2つのforループの代わりに1つのwhileループが実行され舞うｓ。
クラスのサンプルでは、次のものが必要です。
- 配列に書き込む：double in_masH[], double in_masL[];
- 変数値を設定する：int in_period (number of bars in the period), int in_size (size of arrays);
- ini() 関数を実行して配列を初期化する
- void main() を実行して double out_massH[] と double out_massL[] の2つの配列（チャンネル）を形成する
クラス使用例はDonchian.mq5指標でみられます。
