CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZigZagPointer - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1216
Ranking:
(39)
Publicado:
Actualizado:
zigzagpointer.mq5 (10.92 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Dr. Gaines

Otra interpretación del indicador ZigZag. En lugar de la línea en forma de sierra rota, en este indicador las cimas o picos están marcados con puntos de colores. Como resulta natural, tras dicha transformación el indicador se redibuja como antes.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 19.09.2007.

Figura 1. Indicador ZigZagPointer

Figura 1. Indicador ZigZagPointer

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2261

ZigZagOnParabolic_HTF_Levels ZigZagOnParabolic_HTF_Levels

Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZagOnParabolic_HTF, con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.

GannZIGZAG_HTF GannZIGZAG_HTF

Indicador GannZIGZAG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TrendRSI_v1 TrendRSI_v1

Oscilador RSI con dos líneas de señal.

FisherCGOscillator_Signal FisherCGOscillator_Signal

El indicador FisherCGOscillator_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador FisherCGOscillator con un marco temporal fijado.