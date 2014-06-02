Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ZigZagPointer - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1216
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Dr. Gaines
Otra interpretación del indicador ZigZag. En lugar de la línea en forma de sierra rota, en este indicador las cimas o picos están marcados con puntos de colores. Como resulta natural, tras dicha transformación el indicador se redibuja como antes.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 19.09.2007.
Figura 1. Indicador ZigZagPointer
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2261
Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZagOnParabolic_HTF, con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.GannZIGZAG_HTF
Indicador GannZIGZAG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Oscilador RSI con dos líneas de señal.FisherCGOscillator_Signal
El indicador FisherCGOscillator_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador FisherCGOscillator con un marco temporal fijado.