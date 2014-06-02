Autor real:

Dr. Gaines

Otra interpretación del indicador ZigZag. En lugar de la línea en forma de sierra rota, en este indicador las cimas o picos están marcados con puntos de colores. Como resulta natural, tras dicha transformación el indicador se redibuja como antes.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 19.09.2007.

Figura 1. Indicador ZigZagPointer