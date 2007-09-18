Индикатор уровней поддержек и сопротивлений. По нему можно легко ориентироваться в выставке "стопов".

Индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайшие уровни сопротивления и поддержки. Может использоваться в качестве указателя тренда.