TrendRSI_v1 - Indikator für den MetaTrader 5
Der wirkliche Autor:
TrendLaboratory Ltd.
RSI Oszillator mit zwei Signallinien.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint FastMAPeriod=9; input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; input uint SlowMAPeriod=45; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 18.09.2007.
Abbildung 1. Der TrendRSI_v1 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2262
