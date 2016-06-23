CodeBaseKategorien
TrendRSI_v1 - Indikator für den MetaTrader 5

Der wirkliche Autor:

TrendLaboratory Ltd.

RSI Oszillator mit zwei Signallinien.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input uint                 RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
input uint                 FastMAPeriod=9;
input  ENUM_MA_METHOD      FastMAType=MODE_EMA;
input uint                 SlowMAPeriod=45;
input  ENUM_MA_METHOD      SlowMAType=MODE_EMA;
input int                  Shift=0;           // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 18.09.2007.

Abbildung 1. Der TrendRSI_v1 Indikator

