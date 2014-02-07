Смотри, как бесплатно скачать роботов
TrendRSI_v1 - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Осциллятор RSI с двумя сигнальными линиями.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint FastMAPeriod=9; input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; input uint SlowMAPeriod=45; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; input int Shift=0; // Cдвиг индикатора по горизонтали в барах
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.09.2007.
Рис.1. Индикатор TrendRSI_v1
