Индикаторы

TrendRSI_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3312
(39)
Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Осциллятор RSI с двумя сигнальными линиями.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint                 RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
input uint                 FastMAPeriod=9;
input  ENUM_MA_METHOD      FastMAType=MODE_EMA;
input uint                 SlowMAPeriod=45;
input  ENUM_MA_METHOD      SlowMAType=MODE_EMA;
input int                  Shift=0;           // Cдвиг индикатора по горизонтали в барах

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.09.2007.

Рис.1. Индикатор TrendRSI_v1

