Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Осциллятор RSI с двумя сигнальными линиями.

Входные параметры индикатора:

input uint RSIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input uint FastMAPeriod= 9 ; input ENUM_MA_METHOD FastMAType= MODE_EMA ; input uint SlowMAPeriod= 45 ; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType= MODE_EMA ; input int Shift= 0 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.09.2007.

Рис.1. Индикатор TrendRSI_v1