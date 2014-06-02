Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZagOnParabolic_HTF con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.

Para que el indicador funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores ZigZagOnParabolic_HTF.mq5 y ZigZagOnParabolic.mq5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ZigZagOnParabolic_HTF_Levels