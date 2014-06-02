CodeBaseSecciones
ZigZagOnParabolic_HTF_Levels - indicador para MetaTrader 5

Conjunto de niveles de apoyo y resistencia, construidos sobre las últimas cimas del zigzag ZigZagOnParabolic_HTF con posibilidad de fijar el marco temporal en el que tendrá lugar el cálculo del zigzag.

Para que el indicador funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores ZigZagOnParabolic_HTF.mq5 y ZigZagOnParabolic.mq5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ZigZagOnParabolic_HTF_Levels

GannZIGZAG_HTF GannZIGZAG_HTF

Indicador GannZIGZAG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ZigZagOnParabolic_HTF ZigZagOnParabolic_HTF

Indicador ZigZagOnParabolic con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ZigZagPointer ZigZagPointer

Otra interpretación del indicador ZigZag.

TrendRSI_v1 TrendRSI_v1

Oscilador RSI con dos líneas de señal.