TrendRSI_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：

TrendLaboratory Ltd.

2本のシグナルラインを持つRSIオシレータ

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input uint                 RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
input uint                 FastMAPeriod=9;
input  ENUM_MA_METHOD      FastMAType=MODE_EMA;
input uint                 SlowMAPeriod=45;
input  ENUM_MA_METHOD      SlowMAType=MODE_EMA;
input int                  Shift=0;           // バー単位での指標の横シフト

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月18日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　TrendRSI_v1指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2262

