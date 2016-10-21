無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
TrendLaboratory Ltd.
2本のシグナルラインを持つRSIオシレータ
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint FastMAPeriod=9; input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; input uint SlowMAPeriod=45; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月18日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 TrendRSI_v1指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2262
