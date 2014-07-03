CodeBaseSeções
TrendRSI_v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

TrendLaboratory Ltd.

O oscilador RSI com duas linhas de sinal.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input uint                 RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
input uint                 FastMAPeriod=9;
input  ENUM_MA_METHOD      FastMAType=MODE_EMA;
input uint                 SlowMAPeriod=45;
input  ENUM_MA_METHOD      SlowMAType=MODE_EMA;
input int                  Shift=0;           // Deslocamento horizontal do indicator em barras

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 18.09.2007.

Figura 1. O indicador TrendRSI_v1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2262

