TrendRSI_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1661
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
TrendLaboratory Ltd.
O oscilador RSI com duas linhas de sinal.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint FastMAPeriod=9; input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; input uint SlowMAPeriod=45; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicator em barras
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 18.09.2007.
Figura 1. O indicador TrendRSI_v1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2262
