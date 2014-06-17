请观看如何免费下载自动交易
此 RSI 振荡器带有两条信号线。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标参数 | //+----------------------------------------------+ input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint FastMAPeriod=9; input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; input uint SlowMAPeriod=45; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 18.09.2007。
图例 1. 该 TrendRSI_v1 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2262
