真实作者:

TrendLaboratory Ltd.

此 RSI 振荡器带有两条信号线。

指标输入参数:

input uint RSIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input uint FastMAPeriod= 9 ; input ENUM_MA_METHOD FastMAType= MODE_EMA ; input uint SlowMAPeriod= 45 ; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType= MODE_EMA ; input int Shift= 0 ;

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 18.09.2007。

图例 1. 该 TrendRSI_v1 指标