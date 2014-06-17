代码库部分
TrendRSI_v1 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

TrendLaboratory Ltd.

RSI 振荡器带有两条信号线。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标参数                                     |
//+----------------------------------------------+
input uint                 RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
input uint                 FastMAPeriod=9;
input  ENUM_MA_METHOD      FastMAType=MODE_EMA;
input uint                 SlowMAPeriod=45;
input  ENUM_MA_METHOD      SlowMAType=MODE_EMA;
input int                  Shift=0;           // 指标水平位移柱线数

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 18.09.2007。

图例 1. 该 TrendRSI_v1 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2262

ZigZagPointer ZigZagPointer

另一种解释的 ZigZag 指标。

ZigZagOnParabolic_HTF_Levels ZigZagOnParabolic_HTF_Levels

基于 ZigZagOnParabolic_HTF 最后顶点构建的一组支撑与压力级别，ZigZag 的时间帧可以选择。

FisherCGOscillator_Signal FisherCGOscillator_Signal

此 FisherCGOscillator_Signal 指标显示确定时间帧的 FisherCGOscillator 指标的活动趋势信息。

CDonchian 类 CDonchian 类

使用经典 Donchian 通道的思路。