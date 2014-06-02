CodeBaseSecciones
Indicadores

BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador FisherCGOscillator.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color esmeralda o violeta, y la sombra adquirirá color verde claro o ciruela, correspondientemente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador FisherCGOscillator.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2225

