BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador FisherCGOscillator.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color esmeralda o violeta, y la sombra adquirirá color verde claro o ciruela, correspondientemente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador FisherCGOscillator.mq5.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF
