BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos coloridos são preenchidos de acordo com os valores do indicador FisherCGOscillator.

Dependendo da direção da tendência,o corpo do candle é pintado em verde esmeralda ou roxo, sombras são pintadas em verde claro ou ameixa.

O indicador exige o arquivo do indicador FisherCGOscillator.mq5 compilado para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2225

