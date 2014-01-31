CodeBaseРазделы
Индикаторы

BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2227
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора FisherCGOscillator.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в изумрудный или фиолетовый цвета, а теней в светло-зелёный или сливовый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора FisherCGOscillator.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF

Индикатор BlauCMI_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Candle Momentum Index с фиксированным таймфреймом.

ЗигЗаг, в который вписаны углы Гана.

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов Larry Williams' Percent Range на одном ценовом графике финансового инструмента.

Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага GannZIGZAG.