BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 2227
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора FisherCGOscillator.
В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в изумрудный или фиолетовый цвета, а теней в светло-зелёный или сливовый соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора FisherCGOscillator.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF
