GannZIGZAG - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1313
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Profi_R
Zigzag en el que están inscritos los ángulos de Gann.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 21.09.2007.
Figura 1. Indicador GannZIGZAG
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2223
