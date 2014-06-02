CodeBaseSecciones
GannZIGZAG - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1313
(23)
gannzigzag.mq5 (12.82 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Profi_R

Zigzag en el que están inscritos los ángulos de Gann.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 21.09.2007.

Figura 1. Indicador GannZIGZAG

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2223

