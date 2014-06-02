CodeBaseSecciones
BlauCMI_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador BlauCMI_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador Candle Momentum Index con un marco temporal fijado.

Como fuente de la señal se usa el propio histograma del indicador de origen.

Al recibir señales desde el histograma, tiene lugar simplemente la transmisión del color del histograma. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BlauCMI.mq5.

Figura 1. Indicador BlauCMI_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2224

