BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形はFisherCGOscillator 指標の色に応じて塗られます。
トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑または紫、髭は黄緑またはプラム色で塗られます。
この指標の操作はコンパイルされたFisherCGOscillator.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2225
