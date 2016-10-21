コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
868
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形はFisherCGOscillator 指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑または紫、髭は黄緑またはプラム色で塗られます。

この指標の操作はコンパイルされたFisherCGOscillator.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF指標

図1　BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2225

