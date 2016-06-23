und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 741
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Werten des FisherCGOscillator Indikators.
Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in smaragdgrün oder violett gezeichnet, Schatten werden in hellgrün oder hellviolett gezeichnet.
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei FisherCGOscillator.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2225
Der BlauCMI_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des Candle Momentum Index Indikators mit einem fixen TimeFrame.GannZIGZAG
ZigZag eingeschrieben in Gann Winkel.
Modifizierte Skripts um die Charts (nächster, vorheriger) und Timeframes(größer, kleiner) aller Charts schnell durch Hotkeys umzuschalten.Astro Indicators
Zeige den Aspekt von zwei Planeten, die Deklination der Planeten oder nur die Position.