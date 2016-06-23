CodeBaseKategorien
BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Werten des FisherCGOscillator Indikators.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in smaragdgrün oder violett gezeichnet, Schatten werden in hellgrün oder hellviolett gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei FisherCGOscillator.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2225

