BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF
- 显示:
- 1211
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 FisherCGOscillator 指标的数值。
依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成翠绿色或紫色, 影线被喷成浅绿或淡紫色。
此指标需要编译的指标文件 FisherCGOscillator.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 指标 BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2225
