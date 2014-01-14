Autor real:

Witold Wozniak

El Fisher CG Oscillator es un oscilador que modifica los valores de indicador personalizado CG Oscillator usando Inverse Fisher Transform.

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" .

El sistema de comercio más simple para trabajar con este indicador es totalmente similar a Estocástico o RSI.