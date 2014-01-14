Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fisher CG Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1934
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
El Fisher CG Oscillator es un oscilador que modifica los valores de indicador personalizado CG Oscillator usando Inverse Fisher Transform.
El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" .
El sistema de comercio más simple para trabajar con este indicador es totalmente similar a Estocástico o RSI.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/555
