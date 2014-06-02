Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Sencillo ayudante para el trader. El indicador MQL5 Spread muestra en el gráfico el spread actual sobre una pareja de divisas. Es especialmente útil para los brókers con spread flotante. Por mi propia experiencia sé que puede resultar muy incómodo abrir una posición o hacer algunos cálculos y calcular cada vez el spread sobre las cotizaciones en la observación del mercado. Este indicador siempre mostrará el spread actual sobre una pareja de divisas.
El último parámetro del indicador MQL5 Spread normaliza el spread, dándole el aspecto decimal acostumbrado de los brókers con cotizaciones no estándar(establecemos el parámetro = true).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2230
