BlauCMI_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
785
Der BlauCMI_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des Candle Momentum Index Indikators mit einem fixen TimeFrame.
Das Histogramm des initialen Indikators ist die Quelle für das Signal:
Wenn Signale vom Histogramm generiert werden, wird das durch die Histogramm Farbe gezeigt. Farbige Punkte auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.
Der Indikator benötigt die BlauCMI.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. BlauCMI_Signal
