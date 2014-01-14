CodeBaseSecciones
BlauCMI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El Oscilador ergódico CMI de William Blau "Momentum, Dirección y Divergencia" implementado como un histograma de color.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Indicador BlauCMI

