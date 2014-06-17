此 BlauCMI_Signal 指标显示当前趋势信息，数据来自确定时间帧的蜡烛条动量指数指标。



初始指标的直方图是信号源:

当从直方图接受信号, 显示直方图的颜色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 BlauCMI.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. BlauCMI_Signal