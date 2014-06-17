代码库部分
BlauCMI_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1294
等级:
(25)
已发布:
已更新:
blaucmi.mq5 (8.74 KB) 预览
blaucmi_signal.mq5 (14.47 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 BlauCMI_Signal 指标显示当前趋势信息，数据来自确定时间帧的蜡烛条动量指数指标。

初始指标的直方图是信号源:

当从直方图接受信号, 显示直方图的颜色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 BlauCMI.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 该 BlauCMI_Signal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2224

