O indicador BlauCMI_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador Candle Momentum Index com um timeframe fixado.



O histograma do indicador inicial é a fonte do sinal.

Ao receber os sinais a partir do histograma, o histograma colorido é mostrado. Pontos coloridos na linha ocorrem quando é alterada a barra do timeframe correspondente.

O indicador requer arquivo BlauCMI.mq5 para funcionar. Colocar seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. BlauCMI_Signal