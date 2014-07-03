CodeBaseSeções
BlauCMI_Signal - indicador para MetaTrader 5

O indicador BlauCMI_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador Candle Momentum Index com um timeframe fixado.

O histograma do indicador inicial é a fonte do sinal.

Ao receber os sinais a partir do histograma, o histograma colorido é mostrado. Pontos coloridos na linha ocorrem quando é alterada a barra do timeframe correspondente.

O indicador requer arquivo BlauCMI.mq5 para funcionar. Colocar seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BlauCMI_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2224

GannZIGZAG GannZIGZAG

ZigZag desenhado em ângulos Gann.

RChannel RChannel

Um canal intraday desenhado pelos extremos.

BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF

O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos coloridos são preenchidos de acordo com os valores do indicador FisherCGOscillator.

Spread Spread

Assistente simples do Trader. O indicador MQL5 Spread mostra a propagação do par de moedas corrente no gráfico.