Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BlauCMI_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1330
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador BlauCMI_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador Candle Momentum Index com um timeframe fixado.
O histograma do indicador inicial é a fonte do sinal.
Ao receber os sinais a partir do histograma, o histograma colorido é mostrado. Pontos coloridos na linha ocorrem quando é alterada a barra do timeframe correspondente.
O indicador requer arquivo BlauCMI.mq5 para funcionar. Colocar seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. BlauCMI_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2224
ZigZag desenhado em ângulos Gann.RChannel
Um canal intraday desenhado pelos extremos.
O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Retângulos coloridos são preenchidos de acordo com os valores do indicador FisherCGOscillator.Spread
Assistente simples do Trader. O indicador MQL5 Spread mostra a propagação do par de moedas corrente no gráfico.