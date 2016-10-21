BlauCMI_Signal 指標は、固定された時間枠での ローソク足モメンタム指数 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。



最初の指標のヒストグラムが信号の源です。

ヒストグラムからのシグナルが受信されると、ヒストグラムの色が示されます。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

この指標はBlauCMI.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1 BlauCMI_Signal