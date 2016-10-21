無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BlauCMI_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 791
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
BlauCMI_Signal 指標は、固定された時間枠での ローソク足モメンタム指数 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
最初の指標のヒストグラムが信号の源です。
ヒストグラムからのシグナルが受信されると、ヒストグラムの色が示されます。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。
この指標はBlauCMI.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 BlauCMI_Signal
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2224
GannZIGZAG
ギャン角に内接したジグザグRChannel
日中の極値によって描かれたチャンネル
BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形は FisherCGOscillator指標の色に応じて塗られます。チャートと時間軸の変更
全てのチャートの Charts(next,previous) 及び Timeframes(higher,lower) をホットキーで素早く変更するスクリプト