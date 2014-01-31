ЗигЗаг, в который вписаны углы Гана.

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора FisherCGOscillator.

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов Larry Williams' Percent Range на одном ценовом графике финансового инструмента.