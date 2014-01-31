CodeBaseРазделы
Индикаторы

BlauCMI_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор BlauCMI_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Candle Momentum Index с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала служит сама гистограмма исходного индикатора.

При получении сигналов с гистограммы происходит просто трансляция цвета гистограммы. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора BlauCMI.mq5.

Рис.1. Индикатор BlauCMI_Signal

