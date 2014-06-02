CodeBaseSecciones
RChannel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
960
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
rchannel.mq5 (8.11 KB) ver
Autor real:

Gosha Shmel

Canal construido conforme a los extremos diurnos.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 21.09.2007.

Figura 1. Indicador RChannel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2222

