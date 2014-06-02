CodeBaseSecciones
BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador ColorStepXCCX.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color ladrillo o azul, y la sombra adquirirá color rosa claro o celeste, correspondientemente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador ColorStepXCCX.mq5.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

i-DayOfWeek i-DayOfWeek

El indicador marca con rectángulos de colores el diapasón de precio para el día de la semana que se haya elegido en los parámetros de entrada.

Doji_Arrows Doji_Arrows

El indicador busca las velas Doji (Doji) y destaca sus flechas de colores en el gráfico.

i-DRProjections i-DRProjections

Indicador que pronostica los diapasones diurnos de los precios, además los dibuja en forma de rectángulos coloreados.

i-sig i-sig

Indicador de señal de semáforo que analiza las últimas cinco barras.