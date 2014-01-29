CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2035
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора ColorStepXCCX.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в кирпичный или синий цвета, а теней в светло-розовый или голубой соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorStepXCCX.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

i-DRProjections i-DRProjections

Индикатор, прогнозирующий дневные диапазоны цен и рисующий их в виде закрашенных прямоугольников.

i-DayOfWeek i-DayOfWeek

Индикатор закрашивает цветным прямоугольником ценовой диапазон дня недели, выбранного во входных настройках индикатора.

Exp_ColorJJRSX Exp_ColorJJRSX

Торговая система с использованием осциллятора ColorJJRSX.

i-sig i-sig

Семафорный сигнальный индикатор с анализом пяти последних баров.