Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора ColorStepXCCX.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в кирпичный или синий цвета, а теней в светло-розовый или голубой соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorStepXCCX.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF