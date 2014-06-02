Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Indicador que pronostica los diapasones diurnos de los precios, además los dibuja en forma de rectángulos coloreados.



Este indicador muestra los niveles de resistencia y apoyo del día actual, pronosticados en base a los niveles de precio del día anterior. Las fórmulas de cálculo de los niveles se pueden encontrar en el libro de Thomas DeMark "El análisis técnico: una nueva ciencia".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.09.2007.

Figura 1. Indicador i-DRProjections