i-DRProjections - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Kim Igor V. aka KimIV
Indicador que pronostica los diapasones diurnos de los precios, además los dibuja en forma de rectángulos coloreados.
Este indicador muestra los niveles de resistencia y apoyo del día actual, pronosticados en base a los niveles de precio del día anterior. Las fórmulas de cálculo de los niveles se pueden encontrar en el libro de Thomas DeMark "El análisis técnico: una nueva ciencia".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.09.2007.
Figura 1. Indicador i-DRProjections
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2218
