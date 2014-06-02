CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-DayOfWeek - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1060
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
i-dayofweek.mq5 (5.57 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

El indicador marca con rectángulos de colores el diapasón de precio para el día de la semana que se haya elegido en los parámetros de entrada:

//+-----------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador     |
//+-----------------------------------+
input dayOfWeek NumberDayOfWeek=Friday;   // Número del día de la semana

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.09.2007

Figura 1. Indicador i-DayOfWeek

Figura 1. Indicador i-DayOfWeek

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2215

Doji_Arrows Doji_Arrows

El indicador busca las velas Doji (Doji) y destaca sus flechas de colores en el gráfico.

HL HL

Indicador que muestra el nivel de pivotación, de apoyo y de resistencia.

BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

Indicador que dibuja velas desde un marco temporal mayor con rectángulos coloreados. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador ColorStepXCCX.

i-DRProjections i-DRProjections

Indicador que pronostica los diapasones diurnos de los precios, además los dibuja en forma de rectángulos coloreados.