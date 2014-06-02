Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-DayOfWeek - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Kim Igor V. aka KimIV
El indicador marca con rectángulos de colores el diapasón de precio para el día de la semana que se haya elegido en los parámetros de entrada:
//+-----------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-----------------------------------+ input dayOfWeek NumberDayOfWeek=Friday; // Número del día de la semana
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.09.2007
Figura 1. Indicador i-DayOfWeek
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2215
