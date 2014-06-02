Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

El indicador marca con rectángulos de colores el diapasón de precio para el día de la semana que se haya elegido en los parámetros de entrada:

input dayOfWeek NumberDayOfWeek=Friday;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.09.2007

Figura 1. Indicador i-DayOfWeek