Oscilador simétrico normalizado inspirado en ideas del portal TrendLaboratory Ltd.

El color depende de la dirección actual de la tendencia. Las señales deben ser filtradas utilizando un indicador de tendencia adicional (p.ej., algún tipo de medias móviles).

El algoritmo de suavizado utilizado en este indicador puede ser modificado:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil lineal ponderada; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.

Se debe tener en cuenta que el parámetro Phase tiene un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado.

Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100.

Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización;

Para VIDYA es el periodo de CMO, para AMA es el periodo de la EMA lenta;

Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".