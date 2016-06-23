Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des ColorStepXCCX Indikators.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in ziegelrot oder blau gezeichnet, die Schatten werden in hellem pink oder hellem blau gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei ColorStepXCCX.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF