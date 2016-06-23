und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 721
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des ColorStepXCCX Indikators.
Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in ziegelrot oder blau gezeichnet, die Schatten werden in hellem pink oder hellem blau gezeichnet.
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei ColorStepXCCX.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2216
Der Indikator verwendet farbige Rechtecke um den Preisbereich des durch die Indikatoreinstellungen gewählten Wochentages zu zeichnen.Doji_Arrows
Der Indikator findet Doji Kerzen und hebt diese im Chart durch farbige Pfeile hervor.
Der Indikator sagt tägliche Preisbereiche vorher und zeichnet diese als gefüllte Recktecke.i-sig
Ein Signalindikator der die letzten fünf Balken analysiert.