Indikatoren

BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
721
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des ColorStepXCCX Indikators.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in ziegelrot oder blau gezeichnet, die Schatten werden in hellem pink oder hellem blau gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei ColorStepXCCX.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2216

