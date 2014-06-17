请观看如何免费下载自动交易
BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF - MetaTrader 5脚本
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 ColorStepXCCX 指标的数值。
依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成红色或蓝色, 影线被喷成淡粉或淡蓝。
此指标需要编译的指标文件 ColorStepXCCX.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 指标 BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2216
