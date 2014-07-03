Participe de nossa página de fãs
BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF - indicador para MetaTrader 5
1549
-
O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. As cores do retângulo são preenchidas de acordo com os valores do indicador ColorStepXCCX.
Dependendo da direção da tendência do corpo dos candles é pintado um retângulo laranja ou azul, as sombras são pintadas em rosa claro ou azul claro.
O indicador exige a compilação do arquivo ColorStepXCCX.mq5 para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2216
O indicador utiliza retângulos coloridos para pintar a faixa de preço do dia da semana selecionada nas configurações.Doji_Arrows
O indicador encontra candles Doji e são destacados no gráfico com setas coloridas.
O indicador prevê faixas de preços diários e são desenhados como retângulos coloridos.i-sig
Um indicador de sinal tipo semáforo que analisa as últimas cinco barras.