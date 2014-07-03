CodeBaseSeções
BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1549
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. As cores do retângulo são preenchidas de acordo com os valores do indicador ColorStepXCCX.

Dependendo da direção da tendência do corpo dos candles é pintado um retângulo laranja ou azul, as sombras são pintadas em rosa claro ou azul claro.

O indicador exige a compilação do arquivo ColorStepXCCX.mq5 para a operação. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2216

